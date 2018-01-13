〈南部〉等了13年 下營南外環道動工

2018-01-13

預計明年5月完工

〔記者楊金城／下營報導〕等了十三年，斥資五．三億元的下營南外環道路新闢工程昨天動土，預計明年五月完工，打通下營外環道，新的一年，下營人收到建設大紅包。

下營南外環道路通車後可銜接下營北外環道（市道一七四線）、省道台十九甲、台八十四線快速道路麻豆交流道，建構下營區聯外完整路網，有助紓解下營區車流和地方發展。

下營南外環道路總長度三．二六公里、寬度廿公尺，雙向各配置一線汽車道與機車道（雙向共四車道），兩側設有人行步道，起點在下營北外環道路口，向南經大埤社區後轉向東直行，銜接下營東側外環道台十九甲線。

包括代理市長李孟諺、議長賴美惠、市府工務局局長蘇金安、下營區長姜家彬等人，昨為下營南外環道路新建工程動土，下營人以辦喜事的心情迎接動土開工。

李孟諺說，下營南外環道的開闢可紓解下營過境車流，節省市區交通時間，也會提升沿線的土地價值及工商農業利用，繁榮地方。此外，麻豆工業區並將擴編一百公頃開發面積，有了下營外環道，工業區未來也能有助下營發展。

紓解市區、聯外車流

下營南外環道路的開闢受到地方歡迎，未遇抗爭，連路線經過的「右武衛遺址」，經環境影響評估也不影響工程推動。

「南外環道打通後，不只下營人出入交通方便，也有助地方發展，地方等很久了。」鄉親說，下營南外環道從民國九十三年就由下營地區民眾極力爭取，九十六年交通部公路總局完成規劃報告，但因前台南縣政府財政拮据，開闢無下文，台南升格直轄市後，下營區公所、市府再向中央提案爭取，交通部才在三年前列入新營生活圈道路子系統建設計畫就此定案。

姜家彬說，南外環道打通後，可讓下營區有一個綿密環狀的交通網，紓解市區公園路及中山路的交通壅塞，提升行車便利性。