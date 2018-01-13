〈南部〉類流感急診上升3.31％ 進入流行期

2018-01-13

〔記者方志賢／高雄報導〕寒流發威，氣溫驟降，高雄市流感疫情持續升溫，今年第一週類流感急診就診率十．九四％，比前一週上升三．三一％，流感疫情正式進入流行期。

去年7月迄今 132人併發重症

衛生局表示，從去年七月一日流感季開始後迄今，全國流感併發重症個案累計六百九十四例，其中高雄市一百卅二例，經分析高市重症個案九成具有心、肺、腎臟、代謝性疾病病史，近八成一年內未接種流感疫苗。

衛生局說，疫情監測顯示國內流感疫情將隨著氣溫下降及寒假、春節到來持續升溫，由於寒假至春節期間南北人流往返，親朋好友聚集造成交叉感染機率增加，呼籲民眾應注意防範措施。

為提供民眾及時用藥需求，疾管署從去年十二月一日至今年三月卅一日止，增列公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」一項。

市民若出現發燒及類流感症狀者，應速至高雄市五百八十五家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所就醫，經醫師評估後依規定使用公費流感抗病毒藥劑。

衛生局表示，流感傳播力強，各年齡層感染都有可能引發嚴重的併發症，提醒民眾如出現呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫並遵守「生病不上課、不上班」生病在家休息等措施。