〈南部〉劉世芳退選 相挺議員憂衝擊選情

2018-01-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委劉世芳不參與高雄市長黨內初選，不僅對市長選情投下震撼彈，也牽動高市議員選情；支持劉世芳陣營、某議員的樁腳就直言：「這下可能等著被糟蹋了！」一句話透露對後續議員選情的憂心。

先前逾半數挺劉 1/3支持陳其邁

高市議會有六十六席，綠營卅七席、藍營廿六席、無黨聯盟三席，泛綠卅七席中，先前超過半數表態站在劉世芳這邊，約三分之一比例支持陳其邁，管碧玲、趙天麟、林岱樺各有少數議員支持。

綠營人士指出，劉世芳退出初選後，當初表態挺劉的議員後續動向令人好奇，或要主動向其他陣營示好？或等待初選結果再決定？但現階段心情肯定七上八下。

另有一傳聞，在市長初選佔有優勢的陳其邁陣營，部分樁腳早有意更上層樓，只是礙於初選情勢未定、暫時沒表態，如今初選主要勁敵退出，有志者更加蠢蠢欲動。

綠營人士分析，市長黨內初選衍生的競爭態勢，難免會在議員選舉時產生效應，首先可能在議員初選時出現大爆炸的競爭，即使初選確定提名者，先前的心結、或相互放話留下的不愉快，多少會衝擊議員選舉凝聚力。

若再加上基進黨、時代力量等勢力競逐，泛綠在高市議會席次恐怕會少於卅七席？甚至在過半邊緣！

菊營能量 可能轉移到議員選舉

但也有綠營人士研判，先前因劉世芳參與市長初選，菊營在市議員部分相對低調，也不像上屆推舉相當人數參選；但此時劉世芳退出，菊營能量或許會轉移到議員選舉，確保在議會的影響力，也為往後選戰留下更多可能。

綠營人士透露，目前屬於陳菊子弟兵的議員有六位，下屆推舉新人有兩位（可能還有），加上親近菊營的議員，共有十多人；劉世芳退選，或許在議員部分讓菊營有更多討論空間，但需要再一次盤整與更具體的團結，就看市長初選過後，各陣營如何協調。