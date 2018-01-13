〈南部〉撤銷市地重劃 東港南平里發展受阻

2018-01-13

［記者陳彥廷／屏東報導］東港南平里是大鵬灣國家風景區內最大聚落，人口近兩千人，同時面對大鵬灣與台灣海峽，已經歷十餘年的都市計畫過程卻爭議不斷，去年屏東縣政府依據法院判決撤銷自辦市地重劃，對大鵬灣發展無異雪上加霜。

民國九十年「大鵬灣風景特定區計畫書」公告實施，南平里規劃逾三十七公頃住宅區及逾七公頃商業區，並配以公園、廣場及停車場，外部海域則畫設逾兩百公頃的海域遊憩區。

南平里部分地主於九十八年自籌大鵬灣自辦市地重劃會，不過事涉地主超過四百人，另一派地主組成自救會反開發，兩造對重劃後土地分配、占用公有地抵觸戶等意見相左，甚至發生肢體衝突，直到法院判決重劃會因虛灌人頭違法，屏縣府去年撤銷該重劃案。

不願具名的居民指出，看著土地從每坪十八萬元賣到現在每坪五萬元都賣不出去，任由「繼續養蚊子」，南平恐無翻身之日。

自救會長趙營水表示，重劃會引進的開發公司以「拆屋拿地」心態進入南平里，從未考量居民與土地的情感，必然激起反對。

面對園內開發不斷受阻，鵬管處長許主龍認為，南平里背湖面海，擁有「水岸第一排」的優勢，或許會出現五星級大飯店，一直以來都樂觀看待民間力量參與重劃。

縣府地政處長李吉弘則回應，縣府歡迎地主再度重組自辦重劃，以民間力量擘畫家鄉願景，若能從大鵬灣風景特定區計畫的通盤檢討著手，透過公聽會廣納地方建言並設定開發方向，更能從根本突破瓶頸。