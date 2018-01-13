〈南部〉大鵬灣區觀光 去年跌破50萬人次

2018-01-13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東東港的大鵬灣國家風景區，遭閣揆賴清德點名開發速度不如預期，去年觀光統計數字昨天出爐，大鵬灣區人數跌破五十萬人次，小琉球區則逆勢再增，出現大鵬灣冷、小琉球熱趨勢。

小琉球逆勢增加 達44萬人次

屏東大鵬灣國家風景區中的大鵬灣區，從一○五年的五十一萬次，去年跌破五十萬大關僅四十七萬人次，己連兩年下滑，但已有趨緩情勢；小琉球則是穩定增加，從一○五年四十萬人次成長到去年的四十四萬人次，若趨勢不變，今年恐出現首度「黃金交叉」。

當地人︰亮點不多 互動不深

「不意外！」東港當地人阿成指出，大鵬灣亮點實在不多，這幾年除水幕光雕等雖讓人眼睛一亮，但受限天候或地形無法持續成曇花一現，而BOT的大鵬灣國際開發公司（大鵬灣公司）賽車場屬高端小眾運動，國人接受度不高，與地方互動也不深，難以吸引遊客掏錢。

鵬管處分析，去年國內整體旅遊的大環境不佳，加上大鵬灣公司所管理的賽車場、東方酒店和日式歷史建築的休閒特區，去年都有下滑趨勢，至於「鵬灣橋開橋秀」雖回復每週六、日皆辦，但兩者新鮮感不再，是下滑主因。

鵬管處將向大鵬灣公司溝通

鵬管處處長許主龍說，在行院長賴清德表達關心後，將持續向大鵬灣公司溝通，讓灣域帶進更多遊客，甚至大鵬灣公司已申請往返小琉球對開航線，目前園區內受到前年颱風破壞的設施都已修復，大鵬灣水域的蚵殼島也已動工修繕，這些都是再站上五十萬人次的轉機。