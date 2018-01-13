〈台北都會〉台北市府招商80億 議員批舊案充數

2018-01-13

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市財政局十一日發布新聞稿，表示北市招商能力佳，民間投資八十億元，並暗諷桃園市是六都招商墊底縣市。北市議員王鴻薇昨召開記者會表示，除內科之心外，財政局公布的全是舊案，且市府權利金僅卅億元，財政局卻把「民間投資金額」一併計入，「那前市長郝龍斌時期，不是進帳好幾兆？」批財政局為柯文哲政績，將數字擦脂抹粉。

北市財政局長陳志銘昨出席記者會澄清，該資料為財政部的統計數據，計算公式也由中央規定、並與各縣市一致，非刻意「灌水」。

財政局發布的「地方招商金額冷清清，台北一枝獨秀奪首魁」新聞稿，並公布促參已簽約案件獎勵金清冊表，北市招商居冠共計八十億元，台中十六億餘元、高雄九億多元、新北五一九○萬元，台南倒數第二為二三三○萬元，桃園則僅有二一七五萬元墊底。

不過，王鴻薇調閱資料後發現，郝龍斌時代招商權利金五八○億，財政局提出五大案有八十億；柯任內僅內湖科技中心BOT案開發權利金超過一億元，財政局還把興建成本及其他支出計入「膨風」至六十七億元，諷柯市府這種算法，郝龍斌的招商民間投資已經數兆元之多了。

王更揭露，財政局拿南湖高中、士林運動中心與和平國小籃球館此三案當作招商成績，其中南湖高中還是九年前郝市府時代就已經OT，過去從沒市長拿來做招商成績，只有柯市府拿來濫竽充數。