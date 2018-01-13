〈台北都會〉（台北）學童捷運優惠 規劃27日前上路

2018-01-13

〔記者蕭婷方、何玉華／台北報導〕柯市府宣布，今年開始要補助設籍北市六至十二歲學童搭乘捷運六折優惠票價，過去宣稱不會跟進的新北市政府也跟進，優惠還高於北市至「五折」。為此，台北市社會局昨發文新北市社會局，基於雙北為同一個共同生活圈，詢問可否於今年一月廿七日前實施，新北市政府表示願與北市同步，但實施時間有待台北捷運公司修改系統。北捷則表示，尚在評估中，未有具體時間。

社會局於一○七年度預算中就新增編列一億一五二○萬元補助款，補助對象為設籍或學籍為北市的六到十二歲兒童。日前議會三讀通過該筆預算，不過作成附帶決議，「基於雙北共同生活圈，請市府速與新北市政府協調可否同步實施，如協調不成，北市先行實施」。

台北市社會局表示，議會附帶決議並無強制要求雙北市同步實施，僅需函文，因此若新北市府無法配合，北市也將如期在廿七日前實施。社會局目前已上呈公文給市長柯文哲，待柯宣布期程。

新北市交通局主任秘書吳國濟回應，新北市兒童優惠政策已定，時程上願意與台北市同步實施。目前正等北捷公司回覆系統修改時間以及相關卡片製發期程，希望能在過年前與台北市同步實施。

新聞局長張其強也強調，爭取並維護市民的權益，是新北市政府的基本立場，已經對外宣布的優惠措施不會再改變，目前唯一要做的就是儘快實施。