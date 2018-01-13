〈台北都會〉（台北）柯上任3週年 市府民調施政滿意度58％

2018-01-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲去年底任期滿三周年，台北市研考會昨釋出三周年民調，柯文哲施政滿意度為五十八％、不滿意度為廿七％，相較去年九月的上一次公布結果，滿意度下降五個百分點，不滿意度則持平。另外就北市府應優先處理的施政項目中，以廿四％認為該改善交通為最多。

研考會調查指出，以去年十二月進行的民意調查顯示，有五十八％受訪者滿意柯文哲的施政表現、二十七％表示不滿意；對市府團隊施政滿意度方面，有四十六％感到滿意，但有廿％表示不滿意，其餘卅三％表示沒意見或不知道。

民調顯示，依施政項目來看，環保工作、治安、聯合醫院、文化活動等項目滿意度皆在五十％以上；受訪者眾較不滿意的項目為交通、社會福利工作、公共工程建設及中小學教育，滿意度只在三十四％至四十八％之間，但滿意度仍高於不滿意度。

研考會指出，這項調查中，也詢問民眾認為柯文哲上任三年重要的施政成果或政績，其中有廿四％提到世大運、十七％提到拆除忠孝橋引道、十四％提到北門重現、十三％提到拆除忠孝西路公車專用道。

對於台北市政府需優先處理的項目中，最多人提到交通改善，高達二十四％、十五％提到加強老人照顧、十二％認為應該優先處理大巨蛋，總計有六十八％受訪者對優先處理項目表達意見，三十二％對此問題未表態、無回應。

此次民調於去年十二月十二至十五日晚間進行，以電話抽查方式，成功訪問十八歲以上台北市民九五二人，八四四人拒訪，在九十五％信心水準下，抽樣誤差在正負三．一八個百分點以內。