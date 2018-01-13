〈台北都會〉（台北）動物園擬增休園期 請市民投票

2018-01-13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園每年湧入三百萬人次的遊客量，僅農曆除夕一天休園，動物園首度擬增加每年六月十九至卅日、一共十二天不對外開放時間，讓員工多點休息時間，以及進行園區修繕、保育人員精進等，動物園昨起進行「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」i-Voting宣傳，二月十三日上午九點起至三月十二日下午五點止，為期一個月開放全民投票，尋求民意支持。

i-Voting 2月13日至3月12日

動物園從圓山搬遷至木柵地區超過卅載，每年只有除夕不對外開放。動物園發言人曹先紹說，為進行必要維護，園內室內館每月不同週的週一輪流休館，在全年長期營運狀況下，遇到園內相關設施與環境要整修保養，只能相互協調不同時間與空間，使得工期與費用增加，對動物干擾也延長。

因此市立動物園參考國外動物園作法，規劃每週固定休園時段，園方舉例，例如全日本遊客量最多的北海道旭山動物園，每年冬末春初因天氣寒冷，遊客少，休園三週，期間全員總動員整備修繕。

方便整修 擬6月底12天不開放

曹先紹提到，動物園不對外開放時間裡，保育員和獸醫師仍須到動物園上班，照護動物；動物園未來增加休園時間，可利用這段時間規劃提供弱勢或公益團體參觀，還有進行遊憩環境整修，縮短時間減少對動物的干擾，或辦理保育研討會議等精進業務。

考量降低對遊客的影響，為了開放討論，動物園向北市研考會提案「動物園可以增加不對外開放時間嗎？」i-Voting，分成「可以」、「不可以」共兩個投票選項，也是研考會推動「公民參與i-Voting」的第一個提案。

從二月十三日上午九點起至三月十二日下午五點，為期一個月全民網路投票，由全民決定是否增加休園時間，投票網址與資訊可至https://ivoting.taipei/提案資料內容/59-survey-intro。曹先紹表示，若不方便上網，民眾可在投票期間到動物園現場投票。相關資訊可電洽29382300分機630。