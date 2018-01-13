〈台北都會〉存服務時數 佈老志工吳黎明捐作公益

2018-01-13

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市在四年前開始推動高齡照顧存本專案，也就是「佈老時間銀行」，今年六十一歲的吳黎明是第一期佈老志工，迄今累積四七三小時的服務時數，通通存進佈老時間銀行裡，但他還不急著兌換長照居家照顧服務，反而捐出八小時做公益。

5年前退休 開始服務獨老

單親撫養兩名女兒的吳黎明，惦記著自己孩子讀書時常受到學校志工照顧，五年前他從印刷業退休，女兒也都長大，生活無後顧之憂，因此想像當年學校志工照顧他兩名年幼女兒一樣，照顧他人。當起佈老志工後，他開始到獨居長輩家中，陪長輩散步、運動、購物等。

吳黎明總共服務三位獨居長輩，其中一位是高齡九十歲嚴阿公，由於阿公受過日本教育，很喜歡日本文化，吳黎明每次去陪伴阿公，就負責當起聽眾，靜靜地聽阿公細數日本的風土民情和文化典故。

另一位長輩黃岱宗，雖然才相識一個多月，兩人一見如故，每當黃阿伯唱歌時，他就在一旁打拍子附和，逗黃阿伯開心，每次黃阿伯都捨不得吳黎明回家。

已捐8小時 還要加碼20小時

吳黎明先前已將自己的時數捐贈八小時作公益，他說要再加碼捐贈廿小時。由於他的父親有些失智，也想提領一些時數兌換長照居家服務給父親使用，餘下的則留給自己，作為將來的「老本」。

新北市社會局長張錦麗表示，佈老志工將來可以三比一兌換長照服務，或以一比一兌換佈老志工服務，也可以捐做公益使用，歡迎有意服務長輩者，可洽「佈老管理中心」。