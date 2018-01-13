〈台北都會〉（台北）斥資10億 士北科園區將闢地下停車場

2018-01-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市士林北投科技園區預計再兩年全區完工，將帶來三萬五千名就業人口，雖鄰近捷運芝山站與明德站，但未來勢必對原本停車空間就嚴重不足的石牌地區造成不小影響，為此，北市府將斥資十億元，在園區內現為住宅林立的公一公園基地範圍內，興建可容納四百二十格車位的地下停車場。

士林北投科技園區位於承德路以東、文林北路、雙溪、基隆河以北範圍內，開發總面積逾九十公頃，將開發為住宅區與科技產業專用區，預估開發後住宅區容納一．五萬居住人口，科技產業專用區預估可吸引約三．五萬就業人口，也因基地範圍大，基地北側鄰近高度發展且住商密集的石牌地區，因此將規劃興建地下停車場。

公一公園下方 420車位

按照停車管理工程處規劃，園區北側範圍內的公一公園下方將開闢一座地下停車場，雖預計二○一九年才開工，工程總經費還沒確切編列，但估計需花費十億元，光是先前規劃費，停車管理處今年就編列四千六百萬元預算。

問題是，公一公園現有二十、三十戶人家居住，配合未來開發為公園，將被迫搬遷。地政局土地開發總隊則表示，士北科園區是以區段徵收方式辦理，公一公園屬於第二期範圍，是採「先建後拆」，因有興建專案住宅給拆遷戶，住戶並無強烈反對拆遷。

但土地開發總隊坦言，原本專案住宅今年一月完工交屋，目前仍在驗收整修階段， 因此整體作業進度可能延宕，按照規劃進度，今年四月住戶就得全數搬離、六月將拆除現有住宅的作業，後續才能交由工務局施工。