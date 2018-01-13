〈台北都會〉（台北）弱勢分級減免首案 健康公宅開始申請

2018-01-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市健康公宅昨起開放申請，作為今年第一個釋出的公宅，位於松山區精華地段，交通機能便捷，共提供五○七戶，不僅是北市首座引進老人日照、托嬰等社區照護資源的公宅，更是第一個適用分級租金補貼的公宅，租金以市價打八五折後，每坪約八四○元，若家庭所得在四十分位點，還可再依所得級距享有租金減免，一房十三坪的房型，低收入戶最低可減免至六一一○元，換算每坪租金僅四七○元。

507戶 13～34坪 月租1.04萬～2.72萬

健康公宅位於松山區健康路，五○七戶中分為一房型（十三坪、十七坪）三六○戶、二房型（廿三坪、廿八坪）一百戶及三房型（卅一坪、卅四坪）四十七戶，其中一七七戶提供特殊身分者（低收、身障、單親等弱勢）、一五二戶提供給設籍在地區里者、一一八戶提供給一般市民、廿五戶提供就學就業者（未設籍北市），其餘卅五戶則已透過青年創新回饋計畫完成分配。

以租金來看，依公宅租金標準為市價打八五折後，十三坪最小房型月租僅一萬四○○元、卅四坪最大房型月租要二萬七二○○元；加收管理費每坪七十元，若要租停車位每月五二五○元，周邊里民可打七折或八折。

值得注意的，健康公宅為首個適用分級補貼的公宅，入住公宅的基本條件必須符合家庭年收入在五十％分位點（年收一四五萬元以下）以下，但今年開始，還有家庭年收在四十％分位點（年收一二五萬元以下）以下可適用的分級補貼，並分三級再減免。

家庭年收低者 月租最高減7千

都發局說明，以健康公宅為例，減免最多的第一階，約為家庭所得平均每人每月要在一萬六一五七元以下、第二階約為每人每月一萬六一五八元至二萬四二三六元、第三階約為每人每月二萬四二三七元至五萬六五五○元。三房卅四坪的房型，原本月租要二萬七二○○元，若申請人所得適用第一階的租金補貼，每月只須付二萬二七○元，一口氣減免七千元；一房十三坪房型，月租也可從一萬四○○元，減免至最低六一一○元。

但都發局指出，健康公宅以後開放申請的公宅，都可適用分級補貼，但不溯及已出租的公宅，就算是柯文哲任內首個完工的興隆一期，已公告後出租，須等到現住戶合約到期，重新公告招租時才會檢討。

都發局表示，昨公告後，詢問電話接不完，建議多利用台北市居住服務讚網站查詢細節或線上看屋，還能透過該網站線上遞件，另一月廿日至廿二日上午十點至下午四點，健康公宅可開放民眾現場看屋。