〈台北都會〉金山公設地解編 最快年底發還地主

2018-01-13

〔記者俞肇福／新北報導〕超過四十年、新北市金山區三處公共設施用地終於解編了！市政府未來將以跨區重劃方式，透過中低密度開發，打造金山宜居慢城；若一切順利，最快今年底前發還地主自行利用。

市政府為辦理新北市金山地區中興段、金美段市地重劃案，一月十日至二月九日止，在新北市政府地政局、金山區公所及汐止地政事務所公告；地政局一月廿三日將在金山區中山堂舉辦說明會，邀集一百四十五位土地所有權人到場參與。

地政局科長賴如慧表示，金山重劃區都市計畫規劃共有Ａ、Ｂ、Ｃ三單元，總開發面積約六．九八公頃，Ａ單元位於中華路東側，面積約一．七五公頃，Ｂ單元位於金美國小南側及仁愛路東北側，面積約二．○七公頃，Ｃ單元由民生路、中山路及中興路所包圍，面積約三．一六公頃，分別為公園綠地及停車場等設施，但四十多年未開闢設公共設施，也未徵收土地。

城鄉發展局局長柳宏典表示，這三單元土地將解編，透過市地重劃開發，地主可配回住宅區土地；重劃後住宅區容積率一八○％，三單元並保留有一．五八公頃公園，提供居民休憩新去處。

鄰金山老街 將設停車空間

值得一提的是，金山老街每到假日車位一位難求，未來Ｃ基地靠近金山老街南側的重劃區，將劃設停車空間，可提供一二○個平面停車位，緩解金山假日無處停車問題。