〈台北都會〉等20幾年有自來水 石碇潭邊里喜辦桌

2018-01-13

〔記者何玉華／新北報導〕自來水隨手可得嗎？新北市約有二％的民眾沒自來水可用！石碇區潭邊里高地等了廿幾年，去年底自來水管線終於完工供水，不用再擔心枯水期居民為水源爭吵，破壞感情，地方為了慶祝，昨熱鬧辦桌。新北市水利局表示，高地山區建置自來水管線成本高，雖有公部門挹注經費，居民負擔也不小，常是無法完成供水的重要原因。

石碇區里長聯誼會會長、潭邊里里長王萬紫說，潭邊里湳窟位在皇帝殿西峰登山口，民國八十四年省府曾辦理接水專案，補助埋設自來水管線及設立簡易加壓站，建置完成後，因水量不足，空有管線無水可用；等水量充足時，設備卻已損壞。

中央補助2500萬元

市府於民國一○二年重啟供水計畫，向水利署申請無水地區自來水補助專案，第一次評估費用高達四千多萬，未獲補助；地方再接再厲，四名地主同意無償提供土地供設置加壓站、公所協助路面鋪設及各級民意代表協助，終獲補助兩千五百萬元；一○五年十二月發包，一○六年十二月十四日完成測試，隨即供水。

4名地主無償供地

地方昨天開心辦桌慶祝，區公所也表揚王萬紫、吳欉、魏良雄、顏財旺等四名無私的地主；石碇區長黃詩芳說，近幾年夏天常缺水，潭邊里仰賴山泉水的四十五戶居民，常為水源發生爭吵，如今管線完成，每戶分攤接管費三萬元，今夏可望不再缺水。

每戶分攤3萬接管費

新北市政府水利局水利行政科長黃裕斌表示，新北市自來水接管率近九十八％，剩下的則是使用經過過濾的簡易自來水，總計約二至三萬戶，主要集中在烏來、坪林、石碇、雙溪、貢寮等山區；市府每年都會針對這些偏遠高地區域，編列七千萬經費協助興建自來水設施。

黃裕斌也指出，住戶必須分攤自來水管線費用，偏遠高地建置成本高，加上住戶少，每戶負擔金額不低，曾有某區山區居民提出申請，但僅七戶，每戶得負擔七百萬元而作罷；另一方面，有住戶認為簡易過濾的山泉水「甘甜」，不適應自來水的「氯」味，加上不用錢，因此不會全部都要求使用自來水。