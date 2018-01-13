〈北部〉慈心華德福校舍不足 蓋組合屋應急

2018-01-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校不斷增班，一直有校舍不足問題，向蘇澳國中租借教室作為蘇澳校區供高中部使用。下學年高中部增加兩班，學生面臨無教室可用困境。縣府決定興建組合屋解燃眉之急，至於學校希望新建第二校區，還需整體評估。

慈心華德福創校十九年，是宜蘭縣政府委辦的「公辦民營學校」，由人智學教育基金會經營；學校位在冬山鄉，原只有國小、九十四年開辦國中、九十八年創立高中，因班級數增加，原校區不敷使用，一○三年向蘇澳國中租借閒置教室，讓高中部獨立設校，全校約九百名學生。

下學年3班升9年級 蘇澳校區缺教室

華德福採「八四學制」，一到八年級是國中小學、九到十二年級是高中部；目前九年級有兩個班、十至十二年級各一班；蘇澳校區有十間校舍，班級教室五間、專科教室四間及一間行政辦公室，空間已完全飽和。

下個學年度，國中部八年級有三個班升上九年級的高中，需到蘇澳校區上課，但十二年級畢業班只有一班，高中部將多出兩個班，但蘇澳國中已無閒置教室可借用，學生面臨沒有教室困境。

縣府計畫補助華德福六十萬元，在蘇澳校區興建組合屋，並要求在八月前完成以解燃眉之急。華德福教育實驗高中校長郭朝清說，華德福一直期盼落實十二年一貫教育，但因校舍不足，許多學生升上高中就必須轉學，增班是家長期待，要徹底解決問題，應整體規劃籌建「第二校區」。

建第二校區 縣府：需評估土地、經費

縣府表示，籌建第二校區涉及面向較多，包括土地與建校經費等，還需評估。蘇澳國中校長張煇志說，華德福與蘇澳國中學生在同校區上課，交流很正常，適應也沒有問題，只是學校已無其他閒置教室可再借用，興建組合屋對蘇中影響不大。