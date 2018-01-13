〈北部〉芎林柑橘竹籃禮盒 搶進竹科

2018-01-13

竹編達人合作 包含九種柑橘與桔醬

〔記者洪美秀／新竹報導〕柑橘盛產，新竹縣芎林鄉農創團隊結合八十四歲黃昌水的手編竹籃推出「橘利一家人」禮盒，內有九種不同品種的柑橘及一瓶桔醬， 進軍新竹科學園區，邀請竹科廠商及竹科人訂購，幫助橘農。

新竹縣芎林鄉農創團隊表示，竹籃禮盒內的九種柑橘包括天王柑、三寶柑、茂谷柑、海梨柑、桶柑、砂糖橘、紅肉柳丁、蜜橙、桔子椪，另加一瓶香桔醬，象徵十全十美。

還附有文創柑橘貼紙及討喜的紅包和春聯，售價六百八十元，不僅可一次吃到九種柑橘，還能保留八十四歲竹編手作達人黃昌水的竹籃。也可選擇能重覆使用的環保野餐盒版，售價五百八十元。

芎林鄉民代表鄭昱芸與橘農吳雲灝昨天到竹科促銷「橘利一家人」禮盒，鄭昱芸說，芎林鄉盛產柑橘，橘農過去的產銷管道都很傳統，她花了兩年與橘農溝通，並獲得手作達人黃昌水同意編織竹籃，再與文創團隊合作，推出「橘利一家人」禮盒，首次進軍竹科市場。

還有文創柑橘貼紙、紅包、春聯

鄭昱芸說，芎林鄉橘農埋頭苦幹種柑橘，卻不太懂行銷，獲利很少，選擇在新竹科學園區發表，是希望竹科廠商及科技人訂購，幫助橘農，除可一次品嘗九種不同柑橘的美味，還能利用文創柑橘貼紙，親子一起認識各種柑橘，送禮、自用皆宜，洽詢電話：0926-022292。