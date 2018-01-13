〈北部〉芎林柑橘竹籃禮盒 搶進竹科

2018-01-13

竹編達人合作 包含九種柑橘與桔醬

〔記者洪美秀／新竹報導〕柑橘盛產，新竹縣芎林鄉農創團隊結合八十四歲黃昌水的手編竹籃推出「橘利一家人」禮盒，內有九種不同品種的柑橘及一瓶桔醬， 進軍新竹科學園區，邀請竹科廠商及竹科人訂購，幫助橘農。

新竹縣芎林鄉農創團隊表示，竹籃禮盒內的九種柑橘包括天王柑、三寶柑、茂谷柑、海梨柑、桶柑、砂糖橘、紅肉柳丁、蜜橙、桔子椪，另加一瓶香桔醬，象徵十全十美。

還附有文創柑橘貼紙及討喜的紅包和春聯，售價六百八十元，不僅可一次吃到九種柑橘，還能保留八十四歲竹編手作達人黃昌水的竹籃。也可選擇能重覆使用的環保野餐盒版，售價五百八十元。

芎林鄉民代表鄭昱芸與橘農吳雲灝昨天到竹科促銷「橘利一家人」禮盒，鄭昱芸說，芎林鄉盛產柑橘，橘農過去的產銷管道都很傳統，她花了兩年與橘農溝通，並獲得手作達人黃昌水同意編織竹籃，再與文創團隊合作，推出「橘利一家人」禮盒，首次進軍竹科市場。

還有文創柑橘貼紙、紅包、春聯

鄭昱芸說，芎林鄉橘農埋頭苦幹種柑橘，卻不太懂行銷，獲利很少，選擇在新竹科學園區發表，是希望竹科廠商及科技人訂購，幫助橘農，除可一次品嘗九種不同柑橘的美味，還能利用文創柑橘貼紙，親子一起認識各種柑橘，送禮、自用皆宜，洽詢電話：0926-022292。

  • 新竹縣芎林鄉農創團隊邀請老農黃昌水編織竹籃及吳雲灝等橘農提供各種柑橘推出「橘利一家人」的柑橘禮盒，一次可吃到九種不同柑橘的口味，還能保留傳統手作竹編籃子。（記者洪美秀攝）

    新竹縣芎林鄉農創團隊邀請老農黃昌水編織竹籃及吳雲灝等橘農提供各種柑橘推出「橘利一家人」的柑橘禮盒，一次可吃到九種不同柑橘的口味，還能保留傳統手作竹編籃子。（記者洪美秀攝）

  • 新竹縣芎林鄉農創團隊邀請老農黃昌水（右）編織竹籃及吳雲灝（左）等橘農提供各種柑橘推出「橘利一家人」的柑橘禮盒。（記者洪美秀攝）

    新竹縣芎林鄉農創團隊邀請老農黃昌水（右）編織竹籃及吳雲灝（左）等橘農提供各種柑橘推出「橘利一家人」的柑橘禮盒。（記者洪美秀攝）