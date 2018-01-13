〈北部〉校園空品 永豐高中空氣偵測即時掌握

2018-01-13

〔記者魏瑾筠／八德報導〕市府教育局在「物聯網教學推廣基地」市立永豐高中，建置「永豐雲PM2.5（空氣偵測）物聯網系統」，並在校園內設立十六個空氣品質偵測點，只要透過APP就能隨時監測校園空氣品質的好壞；教育局長高安邦表示，空氣品質偵測點遍及教室、司令台、合作社等，如果出現橘色警戒，就可立即防範並進行改善計畫，未來將以附近的內壢國中及元生國小優先推廣，盼能盡速串連全市並成立「全市雲」。

永豐高中校長林裕豐說，系統會依據監測得的細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、Co2（二氧化碳）及VOC（揮發性有機物）等四項數據，判讀當下空氣品質的警示顏色是綠、黃綠、橘，還是紫色，不但可以隨時掌握校內空氣狀況，也有助分析可能的原因、對症下藥改善。

例如，二氧化碳過多可能是天氣冷，學生大多將窗戶緊閉，此時可提醒學生適當開窗，讓空氣流通，如果偵測到細懸浮微粒過多，就會要學生多擺放皺葉椒草、非洲堇等作物，可吸附懸浮粒子，改善空氣品質。

幸福國中女籃 進軍全國賽

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區幸福國中女籃隊，參加一○六學年度國中籃球聯賽，在冠亞軍賽逆轉勝拿下冠軍，將代表桃園市參加三月份舉辦的全國賽，繼續爭取好成績。

幸福國中女籃隊參加桃園市國中女子籃球聯賽乙組，歷年來最好的成績是第三名，今年聯賽共有七隊參賽，唯有搶下冠軍才能進入全國賽，幸福國中女籃隊一路苦戰打進冠亞軍賽，決賽時整場比賽一直處於落後，得分一度落後十分以上，最終在第四節最後兩分鐘翻轉，逆轉勝拿下冠軍、挺進全國賽。