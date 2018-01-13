〈北部〉寒流關懷 協助近6百街友

2018-01-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕寒流來襲全台傳出多起猝死案件，其中露宿街頭的街友首當其衝，市府社會局啟動低溫關懷機制，開放街友外展服務中心床位，對全市各區街友經常露宿地點進行訪視，並視遊民需求補發睡袋、禦寒外套、衛生衣褲、暖暖包及泡麵等禦寒物資，呼籲民眾若發現街友受寒路倒，請立即通報119進行救護。

社會局長古梓龍表示，本週已有多位街友接受緊急庇護，統計入冬以來已提供五九一人次緊急庇護和禦寒物資發送，如有相關需求，可洽詢桃園市街友外展服務中心，電話：339-5900。