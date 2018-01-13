〈北部〉婚宴尾牙 媒合身心障街藝表演

2018-01-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆春節前是尾牙、婚宴旺季，為了讓領有街頭藝人證照的身心障礙者能有多一點的表演機會，市府勞動局提供媒合服務，也讓尾牙、春酒、廟會、婚禮、喜慶的與會者，透過身心障礙街頭藝人的演出，能有不同的感動與收穫，相關聯絡資訊可至桃園市政府勞動局臉書查詢。

全市共44組有證照

勞動局長王安邦表示，身心障礙者要成為合法街頭藝人並不容易，除了要克服表演場地的限制，還得考取街頭藝人證照，考照過程與一般藝人一樣，必須展現合乎規定的表演水準才能及格，取得證照後還得辛苦尋覓適合的表演空間，因此，勞動局提供媒合服務，希望身心障礙街頭藝人能有更多的演出機會，也讓社會大眾見證他們殘而不廢的奮鬥精神，他們才是生命鬥士。

王安邦說，去年市府推動「桃園市身心障礙街頭藝人巡迴演出計畫」，安排身心障礙街頭藝人演出，桃園市很多機關學校，甚至連中科院、醫療院所都邀請他們表演，獲得熱烈的回響，身心障礙街頭藝人需要社會大眾關心與認同，給他們一展才華的機會，也點亮就業希望與夢想。

桃園市領有街頭藝人證照的身心障礙者共有四十四組，演出型態包羅萬象，包含薩克斯風、口琴、電子琴、歌唱、踩高蹺、人像速寫等，最受小朋友歡迎的則是造型氣球藝術，透過巧手就能將不同顏色的氣球變成史努比、貴賓狗、仙女棒，經常在各項活動中成為最熱門的攤位。