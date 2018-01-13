〈北部〉桃園農博動起來 13新建展區聯合開工

2018-01-13

4月4日開展 展期40天

〔記者周敏鴻／新屋報導〕「桃園農業博覽會」去年試營運，今年四月四日將正式起跑、展期四十天，市長鄭文燦昨天主持展區聯合開工動土典禮，期待錦鯉園、茶香庄、大漁時代村等主題展覽設施落成後，能創造新屋區的觀光新亮點。

去年試營運後，桃園農業博覽會展區留下生命樹、原民造屋展館、農村再生展館、米食文化展區、環保再生展館等設施，四月四日開展時，還會增加新建的十三處主題展覽設施，其中「錦鯉園」將以錦鯉元素營造節慶氛圍，還會有互動體驗設施；「茶香庄」呈現茶香風貌，遊客可透過觀察、觸摸、嗅聞來認識各種好茶；「大漁時代村」則以船為主題館造型，介紹漁業相關知識。

「綠迷宮」以植生牆建置魔幻迷宮，遊客穿梭其間能認識桃園十三個行政區的特色風貌；「蜂樂園」以蜂蜜產業、花卉農業為主題，讓遊客了解產業新價值的創造過程；「花卉館」行銷花卉產業，尤其著重桃園花卉品種與栽培技術改良等特色；「夏禾風」邀藝術家與在地青年共同創作大型風動作品，也有主題式踩街巡演與藝術市集活動。

另有「農夫市集」、「馬祖故事館」、「快樂牧場」、「溫室饗宴」、「閩食文化」、「魚菜共生」等主題展覽設施，鄭文燦說，市府獲農委會三億元補助，將以兩年八億五千萬元，新建桃園農業博覽會展區所有設施。

鄭文燦強調，與屏東熱帶博覽會、宜蘭綠色博覽會、台北國際花卉博覽會不同，桃園農業博覽會呈現四大特色「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」，展出農業的各種可能與樣貌。