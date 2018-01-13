〈北部〉公費克流感 苗縣60院所假日開診

2018-01-13

進流行期 類流感就診人次攀升

〔記者彭健禮／苗栗報導〕流感進入流行期，苗栗縣類流感就診人次也攀升，苗栗縣政府衛生局統計，上週門診為一千二百七十二人次，比率為全國第五高，八日到十一日也已有四百卅二人次；衛生局表示，尤其寒流來襲，低溫狀況將使流感病毒更為活躍，請民眾加強個人防護，目前全縣六十二家公費流感抗病毒藥劑合約院所，其中已有六十家院所於週六、日配合開診，若有上呼吸道感染症狀時，應儘速就醫，符合資格者，不需快篩，即可開立公費藥劑。

苗栗縣衛生局統計，上週類流感門診為一千二百七十二人次，急診為二百卅三人次；八日到十一日，門診為四百卅二人次，急診為一百廿一人次，類流感疫情因這波寒流來襲，就診率居高不下。因此，衛生局除嚴密監控疫情，加強整備及確認防疫物資充足無虞，也協調縣內六十二家公費流感抗病毒藥劑合約院所，其中已有六十家院所配合假日開診。

符合資格者 即可開立公費藥劑

衛生局表示，公費流感抗病毒藥劑使用對象包括未滿五歲及六十五歲以上的類流感患者、孕婦、確診或疑似罹患流感住院等，凡經醫師臨床判斷判定符合條件者，不需快篩，即可開立公費藥劑。尤其嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群更應留意自身健康狀況，如有不適盡速就醫，以掌握治療契機，降低重症風險。

衛生局指出，尤其近日寒流來襲，低溫狀況將使流感病毒更為活躍，民眾因防寒風緊閉門窗，也大幅增加病毒傳播風險。

苗栗縣衛生局長張蕊仙呼籲，民眾務必落實勤洗手、盡量避免出入人潮擁擠與空氣不流通的場所、有感冒症狀要戴口罩並盡速就醫。假日開診時間已公布於衛生局網站「流感專區」（https://www.mlshb.gov.tw/tc/index.aspx）供查詢。