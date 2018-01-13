〈北部〉桃連區免試入學試填志願 今午開放

2018-01-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為讓桃連區（桃園市、連江縣）國中九年級學生及家長熟悉免試入學作業流程與系統操作，市府教育局連續五年舉辦「試模擬測驗及志願選填」，今天中午十二點起至廿三日中午十二點止，於「桃連區免試升學網」公布考生個人序位，並開放網路第一次試模擬志願選填，「參考結果」二月十二日公布。

熟悉流程 也能檢視不足及時修正

教育局表示，試選填最重要的目的是依據「參考結果」，讓學生及時發現不足的部分並加強，尤其是志工服務時數、品德表現等項目，四月九日至十三日將舉辦第二次試模擬，再進行一次檢視。

教育局長高安邦表示，今年桃連區預計有二萬三八五七名畢業生，不含五專共有一萬九七七四個高中、職招生名額，再加上特招考試名額一二○名（內壢高中九十名，大園國際高中卅名）及藝術才能班等，招生名額共計二萬五二八六名，遠超過考生人數，詳細招生學校及特色班科別，可至市府教育局官網「十二年國教」查詢。

昨天試模擬志願選填的幸福國中國三學生劉康義，在試模擬測驗中獲得五Ａ+++++的好成績，他說，理想志願學校前三名為武陵高中、中大壢中及桃園高中，等到模擬分發的結果出爐後，如果上不了，會針對不足的地方繼續加強。

教育局提醒學生、家長注意相關時程，三月十日至十一日於桃園體育館（桃園巨蛋）舉辦高中職博覽會，三月十五日至十七日國中教育會考報名，四月十三日寄發會考准考證，五月十九日至廿日國中教育會考，六月廿日至廿六日開放免試入學個人序位查詢及志願選填，七月十日免試入學放榜，七月十三日免試入學報到，若要放棄須在七月十六日以書面申請。