〈中部〉潭子大新路地下道填平 「人行道擋路」

2018-01-13

包商疏忽 人行道未留道路出口

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區大新路地下道，配合鐵路高架化填平，居民最近發現鐵路改建工程局施作人行道時，竟未留出口，將兩側計畫道路出口阻斷，車輛無法進出，市議員賴朝國昨邀集市府及鐵工局會勘，質疑市府與鐵工局各自為政，才出現如此「離譜」狀況，要求儘快改善；鐵工局副總工程司林光興坦承是包商疏忽，將要求包商於三月底前改善。

配合鐵路高架化，潭子區大新路地下道於去年中封閉填平，並於去年十一月十八日完工啟用，但附近居民發現地下道填平後，在兩側施作人行道，不僅與原有的人行道，形成雙人行道的奇特景象，兩側計畫道路（中山路二段一○八巷）出口也被人行道堵住，因人行道與計畫道路路面落差達卅公分，車輛根本無法進出。

市議員賴朝國昨邀集市府建設局及鐵工局會勘，質疑市府與鐵工局各自為政，未事先協調才出現如此離譜情況，要求儘快改善；建設局新工處及養工處人員表示，該工程由鐵工局負責。

附近居民表示，大新路兩側的計畫道路開闢多年，包商施工時也曾向包商反映，要求施作人行道時應保留計畫道路出口通道，但包商不理。

鐵工局副總工程司林光興表示，人行道是依地下道原有狀況設計規劃，未保留計畫道路出口，是包商疏忽，將要求包商於三月底前改善。