〈中部〉省府宿舍群五百戶 擬作青年宅出租

2018-01-13

洪國浩、林明溱接連提規劃

〔記者陳鳳麗／南投報導〕青年住宅已成南投縣長藍綠參選人的重要政見，綠營現任草屯鎮長洪國浩，提出中興新村閒置省府宿舍作為青年住宅便宜租給年輕人；藍營尋求連任的林明溱則先提縣府主管宿舍群改建大樓作為青年住宅便宜出售，接著再提中興新村省府宿舍群之一的金城社區員工宿舍（俗稱五百戶），由縣府修繕後出租作為青年住宅，縣府昨日並現場會勘。

由民進黨徵召參選縣長的草屯鎮長洪國浩，在鎮長任內以「當包租公」見長，公有土地或廳舍只租不售，因此他的青年住宅政見，相中中興新村的閒置省府宿舍，搭配他提出的中興新村活化成為中央第二行政中心的想法，讓遷至中興新村辦公的公務員可便宜住在省府宿舍外，剩餘的包括俗稱「五百戶」等員工丁種省府宿舍，以月租二到三千元便宜租給年輕人居住。

縣府會勘 初估修繕經費不低

林明溱近日也在縣務會議表示將向中央撥用中興新村省府宿舍群之一的「五百戶」員工宿舍，由縣府修繕和規劃，作為青年住宅或社會住宅，便宜租給年輕人或弱勢群，昨並由縣府建設處、財政處邀顧問公司人員，會同中科管理局人員進行會勘，建設處也請顧問公司人員到場。

經一上午的勘察，顧問公司認為，該批屋齡三十五年的宿舍，內部有很多需要整修或更換管線，經費預估不低。

此外，該區宿舍要設社會住宅，須有三成房屋安置弱勢族群，且還要有醫療設備、照護中心等配套附屬設施，因此將先盤點後，再把各種評估結果提供給縣長參考。

對於中興新村省府宿舍的管理，中科管理局表示，未來會移交給國產署管理，而目前國發會正在盤點中，要盤點結束才會有進一步的訊息。

另外，南投縣府目前正規劃將位於南投市的縣府主管宿舍群，改建為大樓式住商混合型青年住宅，縣長林明溱半個多月前並在縣務會議中指示朝坪數大一點、售價五百萬元以內的方向規劃，讓剛成家的年輕人可以在精華地段買到便宜房子。