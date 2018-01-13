〈中部〉番茄園分種哈密瓜 青農增利基

2018-01-13

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕愈來愈多嘉義縣青年返鄉務農，投入精緻農業，但隨著高經濟作物玉女小番茄栽培面積倍增，令人憂心供過於求導致價跌，嘉縣青農聯誼會理事長陳育旗未雨綢繆，種植哈密瓜分散風險，創造更大的產銷利基。

陳育旗分散風險 試種收益佳

太保市農會總幹事黃麗貞昨說，近年溫室種植水果面積不斷擴充，產量倍增，因青農擅長網路行銷，宅配直銷占頗大比例，價格還可維持在高檔，不過仍有發展隱憂，如何擴大通路與增加栽種品項是當務之急，農會將全力協助。

陳育旗投入精緻農業六年、打出「沃田農場」品牌，種植的玉女小番茄供不應求，但他認為產量愈來愈大，需要密集勞力，目前農村缺工嚴重，充滿變數，他挪出一座小番茄的溫室，實驗性栽種四個品種的哈密瓜，最近陸續收成，發現「橘后」、「蘭香」較為適合，檸檬風味的「閨秀」易被以為酸了、壞掉，將放棄，尚未命名的中國新疆哈密瓜則還有進步空間。

陳育旗表示，哈密瓜從種植到收成要七十到九十天，如果種植半分地八百株，賣相甜度都可以上市估算七成五，每顆直銷五百元，總收入三十萬元，扣除種苗、肥料與管理費用，收益不輸小番茄，而且省時省力。

陳育旗不吝提攜有意從事農業的青年，安排他們到溫室實作，迄今帶了二十個徒弟，大家學到種植技術與行銷，也從分種哈密瓜懂得風險分散，異口同聲表示「創業時可以少走許多冤枉路」。