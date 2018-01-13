〈中部〉臨時會開議5分鐘即散會 台中市議會新紀錄

2018-01-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會昨日召開臨時會審議今年度總預算，上午政黨協商破局後開議，國民黨議員即高喊「程序不合法、臨時會無效」，衝上主席台，議長林士昌制止無效，旋即宣布散會、下週再開，創下開議五分鐘即散會新紀錄；議會則強調，一切合法。

台中市今年度總預算案，去年底朝野達成共識，刪減本預算十四億元，後因預算刪減內容談不攏，政黨協商破局遭議會擱置，議長林士昌在定期會最後一天散會前宣布，未審議完成由議事組擇期召開臨時會審議。

林士昌近期多次召開政黨協商，國民黨團要求以十比四比例刪減經常門、資本門預算，但市府強調刪減太多的經常門預算會影響市政推動，林士昌遂提出刪減各半的折衷比例。幾經協調，朝野終於同意經常門刪減九億元、資本門五億元。

國民黨堅持刪申辦世界設計之都經費

市議會昨日召開臨時會審議今年度總預算案，林士昌一早即召開政黨協商，國民黨團堅持刪除申辦二○二二世界設計之都經費四千三百八十三萬元、台北辦公室租金經費八十萬元，但市府及民進黨團希望能夠保留，朝野協商未達共識不歡而散。

政黨協商破局 國民黨佔領主席台

上午十一點四十九分林士昌宣布開會，會議尚未宣讀議事日程，國民黨籍市議員楊正中就質疑議事日程表未經程序委員會審議，高喊「程序不合法、臨時會無效」，國民黨議員隨即一擁而上衝上主席台附和，場面混亂。

議長林士昌制止無效 宣布散會

林士昌要求讓議會法規研究室主任謝學銧說明臨時會召開合法性，國民黨議員不為所動，仍在主席台前高呼口號抗議，林士昌制止無效，旋即宣布散會、下週一再開，此時十一點五十三分，創下中市議會開議五分鐘即告散會的歷史紀錄。

民進黨團則召開記者會，抗議國民黨阻撓議事進行。黨團總召李天生說，政黨協商已經快要達成共識，國民黨卻為反對而反對，他呼籲市民公評，並希望國民黨儘快回到議場審查預算，不要妨礙市政建設，讓市民過個好年。

謝學銧會後表示，議長依議事規則可直接交付議案，不一定要經程序委員會，這次臨時會是議長在日前定期會散會前已宣布未審議完成，提動議案交付臨時會審議，一切合法；市府表示，程序問題尊重議長與議會，盼議會儘速開會，讓民生福利、市政建設不中斷。