〈中部〉國中會考簡章出爐 免費下載

2018-01-13

障生語音報讀 英聽延長20分鐘

〔記者佟振國／南投報導〕一○七年國中教育會考將於五月十九、廿日登場，中投考區簡章已經出爐，考生可直接在試務主辦學校國立暨大附中網站免費下載，今年考試特別增加學習障礙考生申請語音報讀通過者，英聽測驗一律延長作答時間廿分鐘。

中投考區會考試務會主委張正彥表示，考試簡章免費下載網址為http://107cap.pshs.ntct.edu.tw/download.aspx 台中市、南投縣的考生可以多加利用。

國中應屆畢業生參加國中教育會考免收報名費，由就讀國中於三月十五日至十七日代為辦理集體報名，暨大附中已邀請中投考區共一三五所國中註冊組長等承辦人員，舉辦報名系統操作說明會。

非應屆國中畢業生則須繳交報名費五百元，低收入戶子女及直系血親尊親屬支領失業給付者，免繳報名費，中低收入戶子女報名費二百元，以上均須附相關證明文件。

非應屆畢業考生或持國外學歷、大陸學歷學生，採個別報名，三月十二日至十四日上午八時至下午五時上網填報個別報名表，三月十五日至十七日上午八時至下午五時親至國立暨大附中辦理報名。

本次國中教育會考考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，除了寫作測驗考一篇作文、英語科聽力部分為三選一的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為四選一的選擇題型，請考生注意並參閱簡章附件範例。