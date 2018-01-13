〈中部〉彰化農地違章工廠 限2月5日前拆除

2018-01-13

逾期未拆 三月底前強制拆除

〔記者張聰秋／彰化報導〕政府去年「五二○」之後推動的農地違規工廠拆除行動，彰化縣有八家列入黑名單，縣府昨天發出最後限期通知，要求業者在今年二月五日前拆除，若是逾期未拆，縣府會在三月底前強制拆除完畢，但因法規未完善，近千萬元的拆除費用必須由政府承擔。

拆除經費政府買單 民認不公

縣府建設處副處長劉玉平表示，被列入拆除的八家業者中，有二家並非整個工廠都是違章建築，業者若要讓拆除的損失降到最低，自拆的機率蠻高的，至於其他六家，因廠區尚未開始運作，自拆機率較低，縣府在二月五日自拆期限後會施鐵腕，將動用中央核撥的九五○萬元拆除經費，加以強制拆除。

劉玉平指出，八家被列入拆除黑名單，全是中央經過衛星空拍影像比對，確認是去年五月二十日以後，在農地新建或增建的違章工廠，廠區座落點鹿港鎮四家、線西鄉三家、秀水鄉一家，其中兩家土地部分合法、部分非法，可局部拆除。

縣府︰法規未完善 無法追討

不少民眾都支持農地違章工廠要拆，以收嚇阻作用，但也認為，這些拆除經費不該由全民買單。對此，劉玉平表示，有關縣府代拆違章工廠的拆除經費，現階段彰化縣沒有相關法源建立和依據，於法無據可向業者追討拆除經費，該筆拆除經費目前仍由政府支付，對業者而言，蓋好的廠區被拆，已是很嚴厲的懲罰。

早在要求被拆除之前，縣府地政處依照八家業者廠區位處非都市計畫區內，農地未農用，已違反區域計畫法相關規定。縣府地政處長劉坤松說，由於業者已經違法，縣府依廠商違章面積大小，各開罰六萬元到九萬元不等罰鍰，目前這些業者都已繳納。