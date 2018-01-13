〈中部〉長者怕凍 寒流來襲保暖少出門

2018-01-13

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣這波寒流傳出多位長者疑低溫引發身體不適死亡，縣衛生局昨提醒長輩晚上睡覺時，先備妥保暖衣物在床邊，不論半夜起床上廁所或早上起床，記得先添加衣物後再緩身下床。

元長2高齡女性 疑受凍死亡

雲林縣消防局昨天接獲兩起救護案，分別為元長鄉九十一歲及八十二歲女性，兩人都是到院前死亡，加上高齡，明顯是因為不敵低溫心肺功能停止、「受凍」死亡。

縣衛生局長吳昭軍表示，這波寒流還會持續一、二天，有三高、肥胖、抽菸、缺少運動及有家族遺傳史民眾應特別注意保暖，務必定期量血壓並遵守醫囑服藥，避免血壓升高誘發心絞痛、心肌梗塞或中風。並須適度補充水分，最好能隨身攜帶溫開水補充水分，防止血液變稠，降低血壓及心臟病發作機率。

吳昭軍指出，長輩對環境溫度變化反應較為遲緩，在寒流來襲時，應暫不出門，家人也要特別關照長輩的起居，早晨起床動作慢一點，起床後可以先喝一杯溫開水調節生理機制。

虎尾公所社會課長王春敏指出，虎尾轄內獨居老人約九十人，雖無街友，連日氣溫驟降，公所也分別訪視，社會課員林士傑偕同虎尾埒內里長鐘大焜，前晚到昨天逐一關懷訪視送物資，並分送暖暖包，留下聯繫電話。

王春敏說，公所結合華山基金會及老人保護協會全面訪視，遇有行動不便老人也都代為安置。