〈中部〉賴揆訪嘉市 涂醒哲倡設「雲嘉嘉發展基金」

2018-01-13

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕行政院長賴清德昨率多位部會首長，到嘉義市主持「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照護業務座談會」，市長涂醒哲建議設置三百億元的「雲嘉嘉發展基金」，讓人口老化嚴重的地方有發展機會；賴清德霸氣回應，只要地方依據實際需求提出確實可行計畫，行政院不會設定天花板或門檻，最後核定經費應不止三百億元，經適當審查程序後，核撥經費讓地方推動。

賴揆︰計畫若可行 核定不止300億

座談會在台灣中油公司嘉義人力資源處訓練所新教學大樓舉行，涂醒哲致詞提及，雲林縣與嘉義縣人口老化，嘉義市也跟著沒落，解決問題的首要方法就是賴揆提出的行政區重劃，進行國土規劃、區域整合。

涂建議，政府施政要從「重北輕南」改成「重點在南」，遷都嘉義來拉升經濟發展，如果沒辦法全部遷來，至少可以幾個部會南遷；嘉市的醫療資源豐富，鄰近縣市人口老化嚴重，爭取在嘉市設立「高齡健康與照護研究中心」，實現最佳的長期照護，就是延緩長照或是不需長照，節省長照資源。

賴清德說，行政院團隊除落實蔡英文總統「前瞻基礎建設」與「長照2.0」兩大政見，也希望建立中央與地方的合作模式，讓台灣持續向前；衛福部長陳時中表示，「高齡健康與照護研究中心」正由國家衛生研究院規劃中，歡迎嘉市一起探討。

前瞻計畫 嘉市獲核定補助244億

有關嘉市前瞻計畫所提包括市區鐵路高架化等二十六項共計二百四十四億餘元已獲核定補助，但攸關嘉市河川水體水質改善及河岸環境景觀的亮點計畫等，仍未獲中央審議通過；此外，市府昨也把握機會提出綠色交通計畫、新世代青農創育基地與食農教育體驗園區、林業鐵道文化黃金觀光廊道建置計畫等十餘計畫，總金額六十三億餘元，爭取中央支持。