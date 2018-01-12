〈南部〉（台南）學甲公學校百年教室 「藏」 在天仁工商

2018-01-12

原做實習工場 外觀原貌保存良好

〔記者楊金城／學甲報導〕百年歷史的學甲公學校（學甲國小前身）老教室，隱身在天仁工商校內的汽車實習工場，幾乎被人遺忘，這棟今年剛好滿一百年歷史的老建築，外觀原貌保存良好，應是學甲區現存最老建物，也是學甲公學校僅存的教室建築，地方人士要求市府未來應好好保存。

學甲國小校長蔡玉葉昨天聽聞學甲公學校教室老建築竟還存在也十分訝異，她說，近日將前往現勘，有意在這棟百年歷史教室前拍下今年畢業照，將顯得意義非凡。

疑學甲最老建物 評估列歷史建築

台南市文化資產管理處處長林喬彬說，目前學甲區只有市定古蹟慈濟宮和國寶文物交趾陶，未來天仁工商屬市有地的校地交還市府後，將請學者專家會勘進行文資價值評估，就學甲公學校教室老建築的外觀、結構等建築特色、樣式、時代意義等評估是否列入歷史建築，如果現況保存良好，就先列冊，建物保存如有急迫性，將啟動調查後進行修復。

學甲國小校史館記載，今年一百一十二歲的學甲國小，前身是民國前六年成立的學甲公學校，起初借用慈濟宮廂房上課，民國七年（日本大正七年）四月一日遷移到新建的後社新校舍上課，再於民國廿九年遷到學甲國小現址。

別致12道拱門 民國72年整修立碑

學甲公學校當年的後社新校舍，就是位於目前天仁工商校園內的汽車引擎實習工場，民國四十七年天仁創校時，管理使用這棟教室，到七十二年為延續建物歷史與年代意義，進行整修，完整保存教室外觀原貌，並設立整修紀念碑。學甲國小校史館現有民國七、十一、十三和廿八年這棟老教室的老照片。

這棟學甲公學校的老教室，今年剛好滿一百年歷史，「我愛學甲、大北門區」臉書社群貼出教室老照片和現況，才讓許多學甲人驚覺學甲公學校的老教室竟然還保存良好，這棟老教室外觀有十二道拱門造型的建築，讓網友讚美說很漂亮，應要保存學甲的歷史記憶。

天仁工商至今停辦二年，從職校退場，已提全國首例的改辦藝術基金會計畫到教育部審核，天仁工商校長王宏仁說，未來將轉型為天仁文化藝術基金會，屬市有地的部分校地將交還給市府，汽車實習工廠就在其中。