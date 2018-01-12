〈南部〉高醫大新任校長 鐘育志當選

2018-01-12

〔記者方志賢／高雄報導〕在眾多校友批評聲浪中，高雄醫學大學董事會昨遴選出第八任校長，由六十三歲、現任交通大學生物科技學院院長鐘育志當選，名單將送教育部核定，預定七月一日上任。

鐘育志曾任高醫大副校長、高醫大附設醫院副院長、市立小港醫院院長及台灣小兒神經醫學會理事長等職。他專長在小兒科學、小兒神經學、早期療育、神經肌肉學、分子生物學等領域，論文發表逾二百篇，專利約十項。

鐘育志研究團隊成功建立全球第一個脊髓肌肉萎縮症動物模式，研究成果曾發表於國際權威醫學期刊「自然—遺傳學」。前年美國核准的脊髓肌肉萎縮症治療藥物，即是根據其研究模式開發而成。

高醫大現任校長劉景寬任期將於六月卅日截止，董事會依「私立學校法」自去年九月起展開新校長遴選作業，有二位教授獲得遴選委員會推薦。高醫大董事會昨就二位獲推薦者進行投票，結果由鐘育志出線。

劉景寬因不滿董事會涉入學校及醫院的人事、財務管理，前年公開抨擊董事會，校友團體也力挺校長，多次舉辦活動向董事會嗆聲，要求解散董事會。

高醫大校友總會理事長藍傳盛接任後，去年底也召開海內外校友視訊會議，質疑董事會遴選校長「黑箱作業」，並籌組類似董事會功能的「校務版的校長遴選委員會」自行進行校長遴選作業。