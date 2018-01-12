〈南部〉「劉」得青山在 化危機為轉機

2018-01-12

記者王榮祥／特稿

「劉」得青山在！立委劉世芳退出民進黨高雄市長初選，不但避免廝殺、保留實力，對綠營後續整合、穩住高雄有加分，也讓小英緩解後顧之憂，退了這一步，或許真的海闊天空。

但劉世芳退選，後續動向無論是支持特定參選人、或任由各陣營分食能量？都將讓初選態勢更明朗；劉陣營人士透露，目前並沒接獲明確指示要支持誰，但可預期部分民代與樁腳會先動搖、跳槽。

綠營人士則評析，劉世芳陣營實力堅強，各陣營勢必積極爭取劉的支持者，部分態度模糊的樁腳與民代也會加速選邊，劉世芳呼籲的團結，短期內恐怕還看不到。

某陣營幕僚指出，劉世芳退選一定會讓外界有很多想像，但此時參選各陣營應先「放空」，靜下心來想想下一步，想想民進黨的理念，避免再製造對立與廝殺，讓黨再受傷。

為期約一年半的民進黨高雄市長初選競爭，前一年大概是兄弟爬山、各自努力，檯面上大致平穩；直到近半年幾場造勢讓初選加溫，首次辯論激起火花，最後是花媽心內話一書讓初選話題燃燒，也燒起民進黨派系爭議。

黨內初選見骨見血、對外則全面團結，向來是民進黨給外界印象，尤其在綠營視為基本盤的幾個城市更為明顯；許多激烈的初選過程儘管已是陳年往事，且經過多年看似裂痕已修補，不料一本書卻讓外界發覺，裂痕好像沒完全癒合！

小英政府近來波折不斷，民進黨地方縣市長黨內初選也屢傳風波，初選未佔上風、卻又被視為花媽接班人的劉世芳，此時退選如同將危機化為轉機，為民進黨、新潮流、花媽、自己都留了空間，也讓人明白花媽器重她的理由。