〈南部〉林園海洋濕地公園 倒立水母現蹤了

2018-01-12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園倒立水母回來了，連港埔、汕尾地區排水溝都可見水母、海葵身影，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，目前正值水母繁殖期，牠們現身又為「水母湖」帶來遊客。

1、2年前不肖人士倒廢棄物

高市府斥資上億元打造林園區海洋濕地公園，因倒立水母出現潟湖，全國唯一的「水母湖」成了當地特色，顛峰時曾有上萬隻群聚，是許多學生戶外教學的記憶，但一、二年前有不肖人士將工業廢棄物倒入潟湖，這群嬌客因人禍幾乎一夕消失。

目前已有上千隻 遊客也回籠

水母湖少了「主角」，外來遊客一度銳減，不過最近傳出倒立水母回來的好消息，目前已有上千隻，不僅假日遊客如織，林園區紅樹林保育學會也開始接到團體預約。蘇文華說，倒立水母在六至八月天氣炎熱時最少，九月起慢慢增多，一、二月正值繁殖期，現在正是觀察水母最好時間。

水母不只出現在潟湖，連港埔、汕尾地區排水溝也有群聚現象，有時可一次看到上百隻，甚至也有看到海葵。蘇文華指出，養殖業者抽取海水飼養時，也把水螅體一起抽上來，造成排水溝也有水母的奇特景象。

將營造適合生長的環境

蘇文華指出，倒立水母數量無法回復以往，研判與潟湖底泥增厚有關，另外魚群太多，游動時揚起底泥，也不利其生長。他說，將營造適合牠們生長的環境，除了嘗試改變水流方向，以自然工法沖刷掉底泥外，並號召志工清除漂在湖面上的綠藻，讓水母能曬太陽行光合作用。