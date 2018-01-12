〈南部〉男38年前借千元還13000元 她捐公益

2018-01-12

女方已忘記 因臉書重逢

〔記者李立法／屏東報導〕高校時期聯誼結識的一對男女，有過一筆一千元的借貸關係，女方早已忘記，男方卻耿耿於懷，直到三十八年後，雙方才因臉書而聯絡上，男方特地送還一萬三千元，將多出來的一萬二當作利息，女方覺得給太多了，轉而捐作獨老的冬令救濟金 ，這筆懷舊又浪漫的愛心捐款，昨天在屏東縣議員許展維的臉書引起許多迴響。

昔高中聯誼 今各有家庭

許展維昨收到該筆捐款後，這才知背後有著兩位長者一段青澀時期的「浪漫」故事，三十八年前雙方因高校聯誼而結識，畢業後各奔東西，現在各自擁有美好的家庭，但男方始終記得他曾經向女方借過一千元，因當年對一個高中生而言，這是一筆不小的金額，只不過女方早已忘了這件事。

捐萬丹婦女協會 助老扶貧

最近男方透過臉書找到女方，提起過往回憶及一千元的欠款，但女方對借款一事並無印象，男方卻耿耿於懷，為了卻還款心願，他專程從台南送還一萬三千元，女方覺得給太多了，男方認為當時的物價與現在不能相比，多出來的一萬二就當作利息。

女方得知萬丹鄉婦女協會每年冬季會救濟地方獨居老人及貧戶民生物資，於是託許展維轉交給該協會作為冬令救濟金，讓這筆錢的用途更有意義，此事昨PO上臉書，許多臉友紛紛按讚，直呼「好溫馨喔」。