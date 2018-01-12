〈南部〉知本光電專區招標 投資額逾60億

2018-01-12

要求建置至少一百萬瓩光電設施

〔記者張存薇／台東報導〕推動綠能發電，台東縣政府昨天公告「知本建康段設置太陽能發電設備及教育示範專區標租計畫」，希望建置至少一百萬瓩光電設施，初步估計投資金額超過六十億元，財政及經濟發展處長盧協昌表示，因為基地位置在原住民傳統領域，得標廠商必須在簽約半年內取得在地部落同意，目標是簽約三年內完成電網並聯營運。

知本建康段面積約兩百廿六公頃，因為捷地爾開發案無法順利推動，閒置卅多年，盧協昌表示，為因應再生能源利用，且台東無大型發電廠、仰賴西部送電，因此希望利用台東良好的日照條件辦理光電專區標租，廠商必須至少建置一百萬瓩光電設施，投資額估計超過六十億元。

他說，嘉義鹽灘地太陽能光電專區招商規模約卅億元，有十多家廠商投標，最後七家符合資格，希望台東的光電專區案也能順利推動，不過因為土地位在原住民傳統領域內，必須依原住民族基本法、諮商取得原住民族部落同意參與辦法取得部落同意，縣府已召開兩次說明會，在地的卑南族卡大地布部落仍有各種意見，未來會持續溝通。

原民傳統領域 須取得部落同意

光電專區交付給廠商使用部分為一百六十一公頃，靠近海邊、濕地等約六十多公頃土地，為維護生態考量，將不會進行開發，以權利金底價方式招標，底價為權利金最低四％，租期為廿年，得續租一次十年。

財經處表示，預計三月十三日開標，詳細招標資訊可至「台東縣全球資訊網－公告訊息」、「台東縣政府招標資訊－重大訊息公告」下載，或電洽財經處工商管理科，電話：（089）330727。