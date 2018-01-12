〈南部〉（台南）這波寒流夠冷 梅嶺花開逾6成

2018-01-12

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕真的是愈冷愈開花！

迎遊客 推風味餐行銷農特產

楠西區的梅嶺以梅樹栽種遠近馳名，原本因為暖冬，元旦期間花況仍顯得稀疏，但近來冷氣團接連強襲，加上這兩天寒流發威，低溫催化下，綻放率已超過六成，枝頭一片雪白，宣告今年的賞梅季熱鬧登場，景致迷人，遊客湧入。

南市農業局昨天在梅嶺舉辦推廣活動，協助行銷當地特色，楠西區長蕭泰華歡迎民眾一遊，賞梅之餘，也可品嚐梅子雞、薑黃雞等風味餐，並選購蜜棗、果乾、咖啡等伴手禮，希望藉由觀光來促進商機。

梅嶺休閒農業區推動管委會理事長黃貴珍表示，當地的賞梅區，以伍龍步道、二層坪、竹仔圾、北勢等較為集中，約一百五十公頃，頗具規模，值得上山遊賞。

梅嶺休閒農業區推動管委會理事陳居峰說，入冬之後，溫度原本居高不下，加上去年農曆閏雙六，節氣較晚，元旦時花況仍未臻理想，因寒流發威，梅花怒放，梅樹可用「一夜白了頭」來形容。

十餘品種 月底前賞花最佳

去年沒有颱風侵襲，梅樹生長情況頗佳，陳居峰認為這次的梅花會開得很漂亮，他預估，賞梅季可至本月底，低海拔有可能持續到農曆春節前。

當地的梅花，多從位置較高的出水仔，一路往二層坪、大湖桶等中、低海拔開下去；而梅花品種超過十個，梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文指出，目前以「石塔」最多，約佔七成，其他還有「青山」、「阿榜」、「萬傳」、「桃梅」等。