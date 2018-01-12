〈南部〉苓雅迷迷村 今年再增11面彩繪壁畫

7層樓高珊瑚羊 搶先迎賓
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府打造「苓雅迷迷村」，完成三十二面大型彩繪壁畫，成為全國首座大型藝術壁畫社區，今年再推十一面大型彩繪壁畫，將由七層樓高的珊瑚羊搶先迎賓，陪伴民眾一起迎接新年。
苓雅區長陳進德創辦「高雄苓雅國際街頭藝術節」，去年邀請十五國藝術家搭乘大型吊車，高空彩繪三十二面大型壁畫，打造為「苓雅迷迷村」，用顏色翻轉四十多年老舊社區，與對面衛武營國家藝術文化中心相輝映。
今年將新增十一面大型彩繪壁畫，目前創作七層樓高的珊瑚羊，以苓雅諧音「羚羊」營造意象，近期完成將搶先迎賓，另將彩繪社區公園、涼亭，融入貓頭鷹等動物，變身一座城市森林，陪伴民眾一起迎接新年。
凱旋路鐵道圍牆 將變裝完成
尤其凱旋路鐵道圍牆長近一公里、高約一．八公尺，因長期風吹日曬雨淋，造成牆面褪色斑駁，陳進德號召林德等三里里民、志工及高師大八十名學生加入彩繪行列，呈現華麗的幾何圖形變化，近期將變裝完成。
值得一提的是，最受歡迎的千元鈔票壁畫，原本有四個小朋友，刻意少畫了一個人，民眾擺POSE大玩創意，成為熱門拍照打卡景點，今年將彩繪五百元鈔票，也將於農曆春節前完成。
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年於十一月登場，今年將擴大舉辦，提前於七月暑假登場，最受學生歡迎的街舞大賽，報名隊伍從原本四十隊增為六十隊，現場也開放復古餐車及文創攤位，歡迎民眾進駐大玩創意。