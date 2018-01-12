〈南部〉台東火車站改建5年 站前廣場春節前啟用

2018-01-12

圍籬月底拆除 4月全部完工

〔記者王秀亭／台東報導〕台東民眾等了五年的台東火車站改建工程已接近完工，站前廣場今年農曆年節前就可開放使用，圍籬也預計在一月底拆除，民眾進出車站的動線可更為順暢，春節期間廣場亦有台東好物的農特產品展售，至於整體工程將在四月完工。

台東火車站改建於一○二年動工後，歷經包商跳票、重新發包卻多次流標，一波三折導致工程延宕，成為交通部花東鐵路整體服務效能提升計畫，改建花東地區二十七個車站中，改建最久的車站。

立委劉櫂豪昨天實地了解施工狀況，鐵路改建工程局東部工程處長黃鳳岡表示，目前工程進度已達九十五％，因應農曆春節旅客鐵路運輸高峰，站前廣場會趕在二月十日前完成，商業空間會先提供鐵路局使用，預計四月就能全數完工。

農曆年商機 規劃臨時小農市集

劉櫂豪表示，春節期間台東火車站每日旅客都上萬人次，春節期間站前廣場商業空間將規劃臨時小農市集，供縣內小農展售在地農特產品。站前廣場商業空間完工後招商時，應保留部分空間，做常態短期出租，專讓台東微型產業、在地小農可以按日租攤位，銷售自產的農特產品。

台鐵局貨運服務總所協理賈家和表示，站前廣場有六間商業空間，其中一間為旅服中心，另五間將進行招商，未來常態的小農市集則會設置在非主動線的共同空間，以花車形式短期日租給在地小農。