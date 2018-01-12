〈南部〉恆春漁會政見跳票 議員率眾抗議「自己人」

2018-01-12

理事長允19日開臨時理事會

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春區漁會去年在野派成功改選後，縣議員張榮志支持的現任理事長陳瑞木、代總幹事江家蓁等經營團隊，因無法依競選應允漁民的「常年會費減至一千元，漁業用冰減至一百五十元」承諾，遭當地漁民痛批漠視權益，張榮志昨率漁民抗議「自己人」，強調漁會遭黑手介入，要求召開臨時理事會向漁民說明；漁會理事長陳瑞木應允十九日召開。

會費未減、冰價未降惹不滿

上百漁民高舉標語，在張榮志率隊下喊著「首席顧問退出漁會，常年會費減至一千元，漁業用冰減至一百五十元，黑手退出漁會，請理事長召開臨時理事會、圖利漁民不是犯法。」張榮志還當場砸爛徐姓「首席顧問」聘書，痛批這個前所未見的頭銜，不僅插手漁會事務，還私設辦公桌放滿大家樂明牌及自行保管漁民代表私章，行徑離譜。

張榮志強調，近年漁業資源匱乏、大環境經濟不佳，「常年會費減至一千元，漁業用冰減至一百五十元」，只是還給漁民應享有權益，但漁會內部卻遭前所未見的「首席顧問」影響決策，認為「減收會費、冰錢是圖利漁民」，冰塊甚至還調漲至二百元，實在讓漁民失望。

針對抗議「自己人」的質疑，張榮志指出，過去的漁會有許多損害漁民權益問題，去年才由在野派取得漁會多數席次，他一直力挺在野派改革決心，沒想到上任至今十個月，卻無法兌現對漁民的承諾，他必須站出來帶領漁民向漁會團隊表達抗議。

代總幹事：財務吃緊 政見難兌現

恆春區漁會代總幹事江家蓁發出聲明表示，她受張榮志拜託接任代理總幹事，發現上屆漁會遺留虧損八百多萬元，強行執行政見會讓漁會財務雪上加霜，希望議員不要政治操作，等到漁會步上正軌才有能力照顧漁民福利。