〈台北都會〉車禍死亡數 創20年新低

2018-01-12

去年死亡數65人 車種機車最多

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局昨公布二○一七全年A1類（二十四小時內死亡）交通事故統計報告，顯示死亡人數創二十年以來新低；去年死亡人數六十五人，相較前年的八十九人，減幅達近二成七。但分析事故死傷人數發現，肇事車種仍以自小客車最多，死亡車種最高仍是機車，行人次之。對此交通警察隊表示，將持續執行機車的測速照相取締，並加強行人違規宣導和取締。

交通局統計發現，二○一七年交通事故件數高達三萬七六九○件，其中二萬八七七三人受傷，六十五人在事故後二十四小時內死亡。若分析肇事車種，小客車佔二十九人、機車二十一人、大客車七人、大貨車三人及行人一人；因肇事死亡人數，機車佔三十人、行人二十八人、小客車三人、自行車三人及大貨車一人。肇事因素中，酒駕事故僅佔案件約兩％。

再觀察年齡層發現，相較往年機車死亡人數，有七成以上集中於十八歲到二十五歲年輕人；二○一七年機車死亡族群散佈在十八歲到二十五歲（五人）、四十歲到四十九歲（七人）及五十歲到五十九歲（五人）三個區間；行人則依舊集中在六十五歲以上長者（二十人）。

對於事故下降原因，交通局表示，去年除檢討易肇事及死亡事故地點外，還有印製交通安全摺頁寄送到七十五歲以上年長者住處、於機車騎士易肇事路段及時段，加強編排移動式測速照相取締勤務等。