〈台北都會〉〈北捷物業管理公司 預算遭刪光〉柯︰票價若漲 市民一定「吱吱叫」

2018-01-12

〔記者沈佩瑤、黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北捷運公司擬成立物業管理公司，進軍商用不動產，首件目標瞄準台北雙子星開發案，被議員質疑「球員兼裁判」後，市府雖表態不參與雙子星，三年五十億元的預算科目仍遭議會全刪。市長柯文哲昨直言，這樣「不對」，若不設法增加捷運業外收入，隨著成本提高，若因此漲票價，民眾一定會「吱吱叫」。對此，不少議員批評，市府說不清楚營運方向，預算才被砍，況且捷運連年盈餘增高，市長不該拿票價恐嚇市民、議會。

北市議員劉耀仁解釋，當初捷運局至交通委員會進行報告時，對於物業管理公司營運方向說不清楚，交通委員會才會刪除該筆預算；此外，捷運連年盈餘都很高，短期內不會有虧損問題，市府應將經營方向說清楚再提預算。

議員批︰拿票價恐嚇市民、議會

北市議員許淑華表示，北捷本業賺錢，副業小巨蛋、兒童新樂園也都有賺錢，所以票價才能凍漲多年，若好好經營可以賺更多。現在連物業管理公司政策方向都說不清，不該隨意拿票價恐嚇市民、議會。市議員陳錦祥也說，台北捷運性質為服務公眾，市長應認清公共服務的本質。

市長柯文哲昨出席活動後受訪時則不滿說，「這就是他們（議會）想太多」，雖然一開始是為了台北雙子星C1、D1標案，但議會反對，便已表明不做台北雙子星，「結果全部砍掉，還是不太對」。他表示，捷運公司還是要有物業管理公司，增加業外收入，才能確保未來幾年不漲票價，不然成本越來越高，若因此提高票價「市民一定吱吱叫」；不過既然被砍了，「政治就是且戰且走」。台北捷運公司新聞課長凌啟堯僅無奈表示，公司就只能尊重審議結果，並遵照辦理。