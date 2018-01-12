〈台北都會〉凍結副市長特別費 議員︰讓柯沒面子

2018-01-12

政黨協商整晚 市長電話打不通…

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議會昨三讀通過北市府一○七年度預算，不過北市副市長林欽榮、陳景峻首長特別費每年各九十萬元都象徵性遭凍結一元，還做成附帶決議。北市議會國民黨團書記長陳永德直言，今年政黨協商整個晚上，市長柯文哲電話都打不通，凍結副首長特別費，就是府會關係僵，要給市府象徵性懲罰、讓柯文哲沒面子。

北市府發言人劉奕霆回應，市長非蓄意不接電話，並尊重議會決議。

市長、副市長特別費於二讀會時遭議員暫擱，預算案於十日晚間政黨協商過程中，在場不少議員反映日前北市府女性權益促進會開會時，曾討論議會附帶決議是否可以影響行政機關，當時法務局認為附帶決議應改為「互相尊重」，引發議員強烈不滿，痛批市府女權會不尊重議會。由於會議是由副市長陳景峻召開，協商也做出共識，象徵性凍結陳景峻六十萬首長特別費一元。

至於副市長林欽榮，在場議員認為大彎北段商業宅處理原則不清、卻又執意開罰，最後決定凍結首長特別費一元，並做成附帶決議，市府應研擬都市計畫通盤檢討或專案變更方案，方案未完成前應以行政指導代替開罰。

據轉述，政黨協商原也要象徵性凍結柯文哲市長特別費，不過考量柯都將特別費作為市府員工獎金才作罷。