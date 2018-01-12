〈台北都會〉總預算三讀通過 刪減幅度3年來最高

2018-01-12

文化局刪最多 工務局次之

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議會昨三讀通過北市府一○七年度預算，歲入預算一六四三．七九億元，歲出預算一七二五．五二億元，藍綠議員對預算案共識高，罕見未進行表決，市長柯文哲還親赴議會致意。主計處表示，今年歲入歲出差短八十一．七三億元，歲出預算共刪減二○．八○億元，刪減幅度為一．一九％，高於一○六年度減幅○．六六％、一○五年度減幅○．九三％，為柯市府任內最高。

藍議員︰24年沒遇過不表決

今年歲出預算文化局被刪減最多，刪減撥充台北市文化設施發展基金（支應內湖影視音園區購地費）、國內推廣專案計畫費等，共計七．八一億元；工務局次之，刪減莊敬路三二五巷拓寬工程補償費、公園整建等工程，共計七．一九億元；第三則為第二預備金，刪減二．八五億元。此外，民政局主管刪減○．四六億元，主要刪減汰換全市門牌計畫等，觀傳局主管也被刪旅遊獎勵等○．四五億元，警察局也刪○．三七億元。

今年各黨罕見未進行表決，不過預算刪減幅度則為三年來最高，議會做成附帶決議也不少。至於外界關注教育補助與老福政策部分，社會局今年雖延續市府砍重陽敬老金爭議，不過預算進行仍相當順利，社福預算完全沒被砍；教育局私托補助經費，預算也全數過關。

綠議員︰幾乎為民生議題

北市議會民進黨團總召許淑華說，「民生議題優於藍綠問題」，以往表決為新的重大政策，但今年預算幾乎與民生議題有關，主要為托育補助、老人福利、公共住宅等政策，這些預算藍綠都支持，因此不需要表決，合理該給就給。

北市議員黃向羣認為，今年以延續性的政策預算為主，爭議當然相對較小。親民黨議員林國成也直言，「今年沒有重大爭議預算」。

北市議會國民黨團書記長陳永德則說，當廿四年議員沒遇過不表決的，綠營今年與柯關係微妙生變，所有政黨都是在野黨，協商起來當然較易有共識。

陳永德更進一步指出，今年政黨協商過程市府根本一團亂，各局處首長不會相互支援，難以捍衛市府總預算，難怪今年預算被刪最多。

此外，有議員私下表示，柯文哲上任後常與小黨合作，政黨協商也可避免柯與小黨有操作空間。對此，林國成冷淡回應，市政議題沒有政黨立場，各黨議員都是為市民監督，不要處處政治解讀。