〈台北都會〉鶯歌鳳福公園啟用 彈跳床大人也能玩

2018-01-12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長朱立倫昨天到鶯歌區鳳福公園主持啟用典禮，他表示，鳳福公園規劃貓頭鷹造型的兒童遊憩區，還有體健設施、溜冰場、陽光草坪等，並有限重八十公斤的彈跳床，大人、小孩可以同樂。

工務局表示，鳳福公園採用保水、透水的施工方式，入口意象是守望相助的貓頭鷹概念，栽種富有四季變化的櫸木、風鈴木、欖仁及樟樹等樹種；新建工程處指出，鳳福公園約三千五百平方公尺，工程費約一千三百萬元，其中六百萬元是民間開發業者捐助，規劃時尊重地方及公民團體意見，增設兒童遊戲及健身設施，並設置YouBike預定地。

樹林藝文大樓 主結構快蓋好了

朱立倫也勘查施工中的樹林區藝文綜合大樓工地，他表示，將於今年底完工，綜合大樓包含文教、衛生所及市政公共服務等單位，還闢建展演空間，提供藝文團體辦理展演活動，並結合旁邊的影城和購物廣場，帶動樹林地區的繁榮發展。

工務局指出，工程費約七．八億元，主體結構將於農曆年前完成，地下三層都是停車場，行政大樓一、二樓是樹林衛生所，三、四樓作為圖書館，五至七樓是新工處辦公廳舍。

值得一提的是樹林首座表演廳，可容納五百席次的劇場空間，以實驗劇場概念設計的區域型表演廳，拉近演出者與觀眾的距離。

出席的市議員高敏慧表示，建築設計考量民眾所需，錢花得有價值；市議員洪佳君也說，樹林的活動展演空間狹小，藝文綜合大樓可讓觀眾享受表演節目，劇團表演者也有更大的舞台空間表現。