〈台北都會〉亞馬遜雲端服務進駐板橋 三月開張

2018-01-12

〔記者陳心瑜、廖千瑩／新北報導〕雲端服務龍頭進駐新北市！亞馬遜旗下的雲端服務AWS（Amazon Web Services）聯合創新中心落腳新北市，將從今年三月營運，是全球第四處；AWS全球副總裁容永康昨天表示，將協助中小企業轉型升級、輔導新創團隊，但不會直接投入資金，而是扮演提供技術指導和雲端資源的角色。

亞馬遜：提供技術指導 不會收費

AWS進駐板橋區台北遠東通訊數位園區（Tpark），市長朱立倫和容永康昨天簽署合作備忘錄，遠東集團董事長徐旭東、負責營運的藍濤亞洲集團總裁黃齊元等人出席。

容永康表示，成立聯合創新中心並非為了賺取額外利潤，因此不會收費、也不會藉此取得新創團隊的股權，主要目的是拉高台灣市場的AWS公有雲服務使用率。

他說，AWS會繼續輔助不同的加速器（育成中心），協助新創團隊在AWS已提供服務的全球五百多個國家推廣；第二是協助中小企業，透過「公有雲」提高生產率；第三是將雲端運算、大數據引進在地院校的教學，培養人才；第四是持續對台灣已經採用AWS的新創團隊提供企業服務，例如宏達電、趨勢科技、緯創、聯發科等。

容永康指出，聯合創新中心提供面對面的技術指導，不定期邀請國外專家來台分享，也提供進駐團隊免費的AWS雲端資源。

徐旭東受訪表示，AWS不是帶來十億、百億的生產線投資，而是現在最值錢的「智慧」，減少各企業對資訊的投資和儲存成本，更協助企業連結世界、訓練人才，讓年輕人的所學應用到企業管理；黃齊元說，AWS授權給藍濤亞洲集團運作並整合資源，目前已和台灣大學、東海大學磋商產學合作。

市長：年扶植15個新創團隊

朱立倫表示，市府和合作團隊在過去一年半已開會十多次，爭取AWS落腳新北市，AWS投入最重要的不是財務資本，而是「智慧的資本」，帶動的產值或就業機會潛力無窮，每年至少扶植十五個台灣新創團隊。

市府經濟發展局指出，「新北市─亞馬遜AWS聯合創新中心」由「藍濤亞洲集團」負責營運，協助急需轉型升級、導入智慧化生產的中小企業，並鎖定零售業、製造業、能源和醫療產業。