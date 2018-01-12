〈台北都會〉《新北》中港大排無障礙坡道漆紅線 單車族打滑

2018-01-12

〔記者葉冠妤／新北報導〕理應安全的無障礙坡道卻暗藏陷阱！有民眾抱怨新北市新莊區中港大排外圍人行道的無障礙坡道，靠近馬路的外緣被漆上紅線，因高低落差不平整，導致不少單車族騎車行經不慎打滑，民眾步行或輪椅族、娃娃車在雨天經過也戒慎恐懼；市議員何淑峰昨天邀集水利局會勘，水利局允諾改善。

民眾直擊人車慘摔

吳先生投訴說，他常到中港大排遛狗，原本應是粗糙、防滑的無障礙斜坡道，卻在外緣十五公分處塗上紅線，經常看到騎腳踏車經過的單車族打滑摔跤，由於無障礙坡道緊鄰馬路，單車騎士萬一摔倒後撲飛到馬路上，很容易被汽機車撞擊，後果不堪設想。

何淑峰表示，新莊區中港大排人行道沿途十多處路口的無障礙斜坡道，都有類似問題，無障礙坡道是為了讓民眾便利才設置的，現在反而隱藏陷阱，馬路上明明已經劃有紅線，實在不需要多此一舉、又在坡道外緣多劃紅線，反而影響民眾、單車族的安全。

水利局允全面改善

水利局水利工程養護科解釋說，中港大排沿線的無障礙坡道是依「市區道路及附屬工程設計規範」設置，昨天現場會勘後，高低落差並不明顯，坡道外緣劃上紅線可能是防止汽機車違停而影響民眾通行，由於中港大排人行道沿線有多處路口與無障礙斜坡道，將全面檢視並塗掉紅線，營造更安全的無障礙空間。