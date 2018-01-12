〈台北都會〉4歲私幼生 9月起每學期補助學費13660元

2018-01-12

預算1.98億過關 14000名幼兒受惠

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市議會昨完成一○七年度總預算審查，其中攸關家長荷包的私幼補助，通過四歲私幼生每學期補助學費一萬三六六○元，總經費一．九八億元，約一萬四千名幼兒受惠，將於今年九月起發放，藍綠北市議員要求「向下」加碼，台北市長柯文哲昨對此表態，「三歲要找錢、兩歲再討論」，北市教育局表示，二、三歲補助方案最快四月定案並公布，今年九月不一定能發放。

連同育兒津貼 1年補助57000元

中央實行五歲幼兒免學費，台北市政府加碼針對四歲私幼學童每學期補助二五四三元，相較私幼動輒上萬元的學費，市府補助杯水車薪，因此柯文哲去年喊出四歲私幼加碼補助三千元，教育局展開研議，蒐集綜合各方意見後，提高至每學期一萬三六六○元。

預算只一學期 議員質疑打假球

四歲私幼補助案總預算一．九八億元，昨經市議會審查通過。教育局科長吳文誌指出，今年九月起，設籍北市滿一年且就讀私幼，每人每學期補助一萬三六六○元，補助費用統一核撥給幼兒園，家長在一個月內向園方領取，也擔心家長領到錢就遷戶籍，因此透過園方把關造冊，但發放方式是否更簡化可以再討論。

四歲私幼生等於一年補助費用有兩萬七三二○元，加上北市社會局每月兩千五百元的育兒津貼，補助多達五萬七千多元，吳文誌表示，目前四歲私幼生約一萬五千人，扣除排富條款與戶籍問題，可嘉惠約一萬四千名幼兒。

不過有議員指補助預算只夠一學期，質疑柯市府打假球，對此柯文哲昨早出席托嬰設施記者會受訪時解釋，九月開學是上學期，下學期屬明年預算，因此先編九月的經費。

柯文哲︰下學期屬明年預算

另有議員質疑柯承諾三歲、二歲也要補，經費卻無著落，根本開空頭支票，柯強調「四歲確定實施、三歲要找錢、兩歲再討論」，但兩歲部分，教育學理論上沒有說那麼小的小朋友送到群體的幼兒園有沒有比較好，教育局也沒確定答案。

向下加碼？3歲找錢 2歲再議

吳文誌補充說明，目前三歲私幼生朝補助的方向去努力，補助費用比照四歲，會再向市長報告，預計四、五月定案，才趕得及編列明年度預算。

另外，私幼補助案也附帶「落日條款」，一旦公共化教保服務達七比三，意即公立幼兒園加上非營利幼兒園，與私幼人數比例約七比三，隔年將公告停止補助，市府估計一一一學年度可達七比三的比例。