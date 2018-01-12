〈台北都會〉基隆拆違建將收費 自治條例草案公告

既存違建套房 優先執行
〔記者林欣漢／基隆報導〕違建火警釀災悲劇一再重演，基隆市政府擬訂「基隆市違章建築強制拆除收費自治條例草案」，將公告到一月十五日，再送市議會審議。市府都市發展處使用管理科長史文成表示，法案如獲通過，將優先執行查報既存的五、六十件違建套房。
據內政部營建署統計，基隆市有一萬八千餘件違建，是六都以外違建最多的縣市，市府每年違建拆除經費約三百五十萬元，最多僅能拆除二百五十件違建，市府以前也曾訂定違章建築強制拆除收費相關辦法，但市議會審議未通過。
市府去年被審計部基隆市審計室函文糾正，應訂定計畫提高違建戶自拆比例，有效遏止新違建。史文成指出，市府參考台北市、新竹市最新單價，並因應基隆市山坡地多的特性，擬訂違建拆除收費自治條例，向違建物所有人收費。
同時，違建拆除後的建築廢材，也應由建物所有人限期自行清除，逾期不清，視同廢棄物由市府逕為清運，並依實際清運費用收費。
史文成說，今年拆除違建對象以違建套房為主，目前要求全市各區查報彙整約五、六十件，以中正區最多，多半屬老舊公寓頂樓加蓋，預計二月前提拆除計畫報給中央核定。
市議會審查通過 才會施行
史文成表示，草案預告到一月十五日，各界有意見都可以陳述，再經法規小組討論後，送市務會議討論，再提請市議會審查，通過後才會公布施行。「基隆市違章建築強制拆除收費自治條例草案」可上都市發展處網站查詢。