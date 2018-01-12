〈台北都會〉新北租金補貼1.3萬件 含31弱勢違建租戶

2018-01-12

每戶每月補貼四千元

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府昨公告一○六年度租金補貼審查結果，共有一萬三千戶通過審核，每戶每月可獲得四千元房租補貼，最長補貼一年；此外，市府首度開放經濟弱勢違建戶申請，有卅一戶獲得補助。

市府城鄉發展局住宅發展科科長鄭健志表示，一○六年度租金補貼從去年七、八月受理申請，共有一萬五千戶提出，依家庭收入、人數、成員組成等評分標準，最後有一萬三千六百戶合格，但因名額有限，只能依比序結果取前面的一萬三千戶，雖然不是通通有獎，但新北市的租金補貼戶數仍是全國最多。

審查結果將於一月中旬以掛號信寄發通知，民眾收到通知後要檢視租賃期間及郵局帳戶資料是否正確，以免影響權益。

違建每戶限申請一次

住宅法去年修正時，放寬對經濟弱勢承租非合法住宅（違建）的租金補貼，總計有一百一十六件申請，審核後有卅一件通過；鄭健志指出，中央在一○六、一○七、一○八這三年，試辦放寬對違建的租金補貼，每戶限申請一次，最多補助一年共四萬八千元，違建戶雖獲補貼，但承租的違建仍有排拆及安全之虞，希望補貼戶盡快另覓合法住宅，補貼期間搬遷仍可續領租金補貼，不受影響。

捷運青宅租金補貼 擬增額

每月四千元的租金補貼有設籍及不動產等限制，市府另補助外縣市北上就學、就業的青年族群，從民國一○二年起開辦捷運青年住宅租金補貼，不限設籍，年滿十八歲到四十歲以下者皆可申請，每月最高補助兩千四百元，申請名額年年增加。

鄭健志說，「捷運青年住宅租金補貼」的核定名額，從前年三百人增加到去年的五百人，但仍供不應求，總計收到一千一百件申請，經審核有八百件合格，目前正依程序爭取預算調整，希望將五百個補助名額再增加到八百名，估計經費約需增加八百六十四萬元。